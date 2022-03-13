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Папа Римський публічно закликав РФ "припинити різанину" у Маріуполі

Неділя, 13 березня 2022, 14:31

Очільник Ватикану, Папа Франциск у своїй публічній промові неділю, в річницю його обрання на престол, зробив заяву на підтримку України.

Заяви потнифіка з цього приводу наводить офіційне ЗМІ цієї держави, "Радіо Ватикану".

Він також назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

"Цього тижня місто, яке носить ім’я діви Марії – Маріуполь – стало містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну. Не існує причин, якими це можна обґрунтувати варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення", - заявив Франциск.

Папа також закликав агресора припинити напад на Україну. "Єдине, що потрібно – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста в цвинтарі", – сказав він.

Офіційне ватиканське медіа повідомляли, що під час промови на площі святого Петра майоріли українські прапори. 

 

Промовляючи до прочан, Папа закликав "припинити бомбардування та атаки".

"З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни... Нехай по-справжньому та рішуче зусилля зосередяться на переговорах, а гуманітарні коридори будуть дієвими та безпечними. У Боже ім’я, прошу вас: припиніть цю різню!", - звернувся він до керівника держави-агресора.

Раніше Ватикан запропонував РФ посередництво у переговорах з Україною.

25 лютого Папа Римський всупереч правил відвідав посольство РФ через війну в Україні.

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Ватикан Війна з РФ

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