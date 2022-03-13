Папа Римский публично призвал РФ "прекратить резню" в Мариуполе

Глава Ватикана, Папа Франциск в своей публичной речи воскресенье, в годовщину его избрания на престол, сделал заявление в поддержку Украины.

Заявления потнифика на этот счет приводит официальное СМИ этого государства, "Радио Ватикана".

Он также назвал "варварскими" действия русской армии во время осады и бомбардировки Мариуполя.

"На этой неделе город, носящий имя девы Марии – Мариуполь – стал городом-мучеником яростной войны, которая опустошает Украину. Не существует причин, которыми можно обосновать варварские убийства детей, невиновного и безоружного гражданского населения", - заявил Франциск.

Папа также призвал агрессора прекратить нападение на Украину. "Нужно только одно –прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбище", – сказал он.

Официальное ватиканское медиа сообщило, что во время речи на площади развевались украинские флаги.

Выступая перед паломниками, Папа призвал "прекратить бомбардировки и атаки".

"С болью в сердце присоединяю мой голос к голосу простых людей, умоляющих о конце войны... Пусть по-настоящему и решительно усилия сосредоточатся на переговорах, а гуманитарные коридоры будут действенными и безопасными. Во имя Бога, прошу вас: прекратите эту разницу!", - обратился он к руководителю государства-агрессора.

Ранее Ватикан предложил РФ посредничество в переговорах с Украиной.

25 февраля Папа Римский вопреки правилам посетил посольство РФ из-за войны в Украине.