Зеленський поговорив з Макроном про подальшу підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, в якій йшлося про подальшу необхідну Україні підтримку та перемовини.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми обговорили підтримку для українців у боротьбі проти російської агресії, зокрема у військовій сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію", - написав Зеленський.

Еммануель Макрон за минулий місяць мав з Путіним з дванадцять розмов, остання з них, 12 березня, відбулась спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Макрон заявив, що і далі продовжить спроби говорити з президентом РФ Владіміром Путіним щодо України, попри те, що за попередні розмови не зумів вплинути на нього.

17 березня у виступі на передвиборчому заході у Парижі президент Франції заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.