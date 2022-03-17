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Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни у Європі"

Четвер, 17 березня 2022, 18:34

Президент Франції Еммануель Макрон під час передвиборчого заходу у Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

Макрона цитує Liberation, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Макрон авансував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи більше 40 млрд євро. 

За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.

Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент". 

Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії без подальших подробиць. 

Як повідомлялося, соцопитування продемонстрували позитивний вплив посередницьких зусиль Марона для деескалації ситуації в Україні на його рейтинг.

Остання розмова президента Франції, спільно з канцлером ФРН, із Владіміром Путіним відбулася 12 березня. 

Макрон заявив, що і далі продовжить спроби говорити з президентом РФ, попри те, що за попередні розмови не зумів вплинути на нього.

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Війна з РФ Макрон

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