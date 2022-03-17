Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни у Європі"

Президент Франції Еммануель Макрон під час передвиборчого заходу у Парижі заявив, що країні потрібно бути готовою до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на європейський континент.

Макрона цитує Liberation, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Макрон авансував, що оборонний бюджет Франції у 2025 році складе 50 млрд євро, тоді як нині він становить трохи більше 40 млрд євро.

За його словами, Франції потрібно бути гнучкою на тлі нових типів конфліктів у космосі та кіберпросторі.

Макрон сказав, що хоче "інвестувати в передові технології та посилити інвестиції, щоб бути готовим до війни високої інтенсивності, яка може повернутися на наш континент".

Він також оголосив про подвоєння кількості резервістів у збройних силах та збільшення чисельності в поліції та жандармерії без подальших подробиць.

Як повідомлялося, соцопитування продемонстрували позитивний вплив посередницьких зусиль Марона для деескалації ситуації в Україні на його рейтинг.

Остання розмова президента Франції, спільно з канцлером ФРН, із Владіміром Путіним відбулася 12 березня.

Макрон заявив, що і далі продовжить спроби говорити з президентом РФ, попри те, що за попередні розмови не зумів вплинути на нього.