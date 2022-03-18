Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с Макроном о дальнейшей поддержке

Пятница, 18 марта 2022, 07:00

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором шла речь о дальнейшей необходимой Украине поддержке и переговорах.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили поддержку для украинцев в борьбе против российской агрессии, в частности в военной сфере. Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Мы должны усиливать антивоенную коалицию", - написал Зеленский.

Эммануэль Макрон за прошлый месяц имел с Путиным двенадцать разговоров, последний из них, 12 марта - совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Макрон заявил, что и дальше продолжит попытки говорить с президентом РФ, несмотря на то, что за предыдущие разговоры не сумел повлиять на него.

17 марта в выступлении на предвыборном мероприятии в Париже президент Франции заявил, что стране следует быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по "геноцидe"

Решение есть, а что дальше? Как обеспечить, чтобы оно было выполнено или, по крайней мере, повлияло на действия России? Не будем закрывать глаза на реальность.
17 марта 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды

"Канцлер Шольц, разрушьте эту стену!" Эмоциональное обращение Зеленского к Бундестагу

"Нам сложно выстоять без помощи мира, без вашей помощи. Сложно защищать Украину, Европу. Без того, что вы способны сделать сейчас" (укр.)
17 марта 2022

Глава "Укрэнерго": Наше вступление в энергосистему ЕС – это стратегический проигрыш России

Владимир Кудрицкий: "Возможность получения электроэнергии из Европы гарантирует непрерывное энергоснабжение в течение следующих недель и месяцев" (укр.)
17 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда