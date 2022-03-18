Зеленский поговорил с Макроном о дальнейшей поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором шла речь о дальнейшей необходимой Украине поддержке и переговорах.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы обсудили поддержку для украинцев в борьбе против российской агрессии, в частности в военной сфере. Отдельное внимание – продолжению мирного диалога. Мы должны усиливать антивоенную коалицию", - написал Зеленский.

Продовжив діалог з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Обговорили підтримку народу 🇺🇦 у боротьбі проти російської агресії, зокрема в оборонній сфері. Окрема увага – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022

Эммануэль Макрон за прошлый месяц имел с Путиным двенадцать разговоров, последний из них, 12 марта - совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Макрон заявил, что и дальше продолжит попытки говорить с президентом РФ, несмотря на то, что за предыдущие разговоры не сумел повлиять на него.

17 марта в выступлении на предвыборном мероприятии в Париже президент Франции заявил, что стране следует быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.