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Wizz Air надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, що тікають від війни

Середа, 2 березня 2022, 07:35

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив надати 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, які тікають від війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Квитки на рейси з Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини потрібно бронювати на спеціальній сторінці https://wizzair.com/#/rescue.

"WIZZ зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Саме тому ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з сусідніх країн України (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) у березні" - повідомили в авіакомпанії.

"Ми також визнаємо, що багато біженців вже почали переїжджати і можуть опинитися в інших місцях, тому ми пропонуємо рятувальний тариф 29,99 євро та 69,99 євро на всі інші рейси" - додали у Wizz Air.

Як повідомлялося, платформа Airbnb і пов'язана з нею некомерційна асоціація airbnb.org оголосили, що прагнуть безкоштовно розмістити у країнах Європи до 100 тисяч українців, які втікають від війни Росії.

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Війна з РФ Авіарейси

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