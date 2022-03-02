Wizz Air надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, що тікають від війни

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив надати 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, які тікають від війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Квитки на рейси з Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини потрібно бронювати на спеціальній сторінці https://wizzair.com/#/rescue.

"WIZZ зобов'язується допомогти українським біженцям дістатися місця призначення, де б це не було. Саме тому ми надаємо 100 000 безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах, які вилітають з сусідніх країн України (Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія) у березні" - повідомили в авіакомпанії.

"Ми також визнаємо, що багато біженців вже почали переїжджати і можуть опинитися в інших місцях, тому ми пропонуємо рятувальний тариф 29,99 євро та 69,99 євро на всі інші рейси" - додали у Wizz Air.

Як повідомлялося, платформа Airbnb і пов'язана з нею некомерційна асоціація airbnb.org оголосили, що прагнуть безкоштовно розмістити у країнах Європи до 100 тисяч українців, які втікають від війни Росії.