Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев, бегущих от войны

Венгерский лоукостер Wizz Air решил предоставить 100 тысяч бесплатных билетов для убегающих от войны украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Билеты на рейсы из Польши, Венгрии, Румынии и Словакии следует бронировать на специальной странице https://wizzair.com/#/rescue.

"WIZZ обязуется помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Именно поэтому мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из соседних стран Украины (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) в марте" - сообщили в авиакомпании.

"Мы также признаем, что многие беженцы уже начали переезжать и могут оказаться в других местах, поэтому мы предлагаем спасательный тариф 29,99 евро и 69,99 евро на другие рейсы" - добавили в Wizz Air.

Как сообщалось, платформа Airbnb и связанная с ней некоммерческая ассоциация airbnb.org объявили, что стремятся бесплатно разместить в странах Европы до 100 тысяч украинцев, убегающих от войны России.