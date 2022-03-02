Уряд Іспанії готує пакет заходів для пом'якшення наслідків санкцій проти РФ для власної економіки

Уряд Іспанії готує спеціальний план заходів, щоб пом’якшити наслідки санкцій ЄС проти РФ для власної економіки.

Про це повідомив прем’єр Іспанії Педро Санчес, пише "Європейська правда".

Він попередив, що ті кроки, які вживають щодо Росії країни ЄС і НАТО, будуть мати наслідки і для них самих.

Las decisiones que estamos adoptando en la UE y la OTAN tendrán un coste. Trabajamos ya en un Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra con medidas en el ámbito laboral, energético y de protección a los vulnerables y sectores afectados por las sanciones al gobierno ruso. pic.twitter.com/ZOkl8nYfrq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2022

За його словами, план реагування охоплює низку сфер, у тому числі трудову, енергетичну та інші.

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