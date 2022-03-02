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Уряд Іспанії готує пакет заходів для пом'якшення наслідків санкцій проти РФ для власної економіки

Середа, 2 березня 2022, 13:00

Уряд Іспанії готує спеціальний план заходів, щоб пом’якшити наслідки санкцій ЄС проти РФ для власної економіки.

Про це повідомив прем’єр Іспанії Педро Санчес, пише "Європейська правда".

Він попередив, що ті кроки, які вживають щодо Росії країни ЄС і НАТО, будуть мати наслідки і для них самих. 

За його словами, план реагування охоплює низку сфер, у тому числі трудову, енергетичну та інші.

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