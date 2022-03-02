Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Правительство Испании готовит пакет мер по смягчению последствий санкций против РФ для собственной экономики

Среда, 2 марта 2022, 13:00

Правительство Испании готовит специальный план мер по смягчению последствий санкций ЕС против РФ для собственной экономики.

Об этом сообщил премьер Испании Педро Санчес, пишет "Европейская правда".

Он предупредил, что те шаги, которые предпринимают в отношении России страны ЕС и НАТО, будут иметь последствия и для них самих.

По его словам, план реагирования включает ряд сфер, в том числе трудовую, энергетическую и другие.

Читайте также: Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда