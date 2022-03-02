Правительство Испании готовит пакет мер по смягчению последствий санкций против РФ для собственной экономики

Правительство Испании готовит специальный план мер по смягчению последствий санкций ЕС против РФ для собственной экономики.

Об этом сообщил премьер Испании Педро Санчес, пишет "Европейская правда".

Он предупредил, что те шаги, которые предпринимают в отношении России страны ЕС и НАТО, будут иметь последствия и для них самих.

Las decisiones que estamos adoptando en la UE y la OTAN tendrán un coste. Trabajamos ya en un Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra con medidas en el ámbito laboral, energético y de protección a los vulnerables y sectores afectados por las sanciones al gobierno ruso. pic.twitter.com/ZOkl8nYfrq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2022

По его словам, план реагирования включает ряд сфер, в том числе трудовую, энергетическую и другие.

Читайте также: Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.