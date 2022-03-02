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Країни ЄС не надаватимуть Україні винищувачі попри попередні заяви

Середа, 2 березня 2022, 15:26

Декілька країн Євросоюзу офіційно заявили, що не збираються передавати Україні бойові літаки, хоча цю інформацію раніше озвучив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

ЄС у неділю заявив, що погодив пакет військової допомоги на 450 мільйонів євро, а Боррель також сказав, що кілька країн готові передати бойові літаки.

У понеділок українська сторона заявила, що наші пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів із ЄС. Йшлося про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. Український парламент навіть конкретизував скільки їх буде: 28 МіГ-29 із Польщі, 12 зі Словаччини та 16 із Болгарії, а також 14 Су-25 із Болгарії.

Але тепер ці країни офіційно заявили, що таких постачань не буде.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков пояснив, що в його країні не вистачає літаків у бойовій готовності та запчастин, а також недостатньо винищувачів для охорони власного повітряного простору, не кажучи вже про надання літаків в оренду Україні.

Представник Міністерства оборони Словаччини у вівторок також спростував інформацію: "Словаччина не надаватиме Україні винищувачі".

Президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на авіабазі Ласк у вівторок сказав, що його країна "не збирається спрямовувати будь-які літаки в повітряний простір України", зазначивши, що "це призведе до військового втручання в конфлікт".

Проте коментарі Дуди були не зовсім зрозумілими. Він не уточнив, чи відносилася його відмова до того, що Польща не відправить в Україну літаки, керовані польськими льотчиками, що справді означало б відкрите військове втручання у війну, або ж його відмова стосувалася у ширшому розумінні будь-якого потенційного постачання польських винищувачів в Україну.

За кілька годин прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив із більш прямим спростуванням. "Польща не має таких планів", — сказав він на пресконференції.

Боррелю пізніше також довелося пояснювати свої слова. На іншій пресконференції він визнав, що, хоча винищувачі були "частиною запиту про допомогу, яку ми отримали від України", ЄС не мав достатніх фінансових коштів, щоб заплатити за них, і передбачалося, що вони мають бути передані "на двосторонній основі" окремими країнами ЄС.

За словами дипломатів ЄС, Боррель неофіційно запитував Болгарію, Польщу та Румунію — деякі з небагатьох країн ЄС, які досі використовують винищувачі радянських часів, чи можуть вони потенційно поставити Києву кілька літаків. Румунський чиновник не прокоментував запит або можливе постачання.

Як відомо, протягом останніх днів більшість країн-членів ЄС запропонували Україні ту чи іншу допомогу летальною зброєю або обладнанням для спротиву агресії. Зокрема, кардинально змінила свою позицію Німеччина, яка досі виступала проти і блокувала також постачання зброї власного виробництва іншими країнами.

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