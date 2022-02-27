ЄС планує надати Україні бойові літаки - Боррель

Країни Європейського союзу погодилися надати України бойові літаки для ведення війни проти російських загарбників.

Про це сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів, пише "Європейська правда".

"Ми збираємося поставити зброю, бойову, ми збираємося надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не тільки про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни", - сказав Боррель.

За його словами, Україна просила винищувачі, і деякі країни-члени мають їх. "Міністр Кулеба просив нас про винищувачі, які б могла використати українська армія, деякі країни мають такі літаки", - сказав Боррель.

Говорячи про шляхи доставки зброї, він зазначив, що Україна має кордони із кількома членами ЄС, і західні кордони досі відкриті.

Боррель також повідомив, що в ЄС згодили надання летальної зброї для Збройних сил України на суму 450 мільйонів євро для боротьби з російським вторгненням.

Як відомо, протягом останніх днів більшість країн-членів ЄС запропонували Україні ту чи іншу допомогу летальною зброєю або обладнанням для спротиву агресії. Зокрема, кардинально змінила свою позицію Німеччина, яка досі виступала проти і блокувала також постачання зброї власного виробництва іншими країнами.

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