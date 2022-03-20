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На нічному карнавалі у Бельгії автомобіль в'їхав у натовп зі 150 людей

Неділя, 20 березня 2022, 10:20

Рано вранці у неділю у містечку Стрепі-Бракень (Strépy-Bracquegnies), що у бельгійській Валлонії, сталася трагедія під час місцевого карнавалу.

Як повідомляє телеканал RTL, автомобіль на високій швидкості в’їхав у натовп.

Інцидент стався о 5 ранку за місцевим часом.             

Наразі з місця події надходять суперечливі дані щодо кількості жертв, достеменно відомо про мінімум 4 загиблих. Також RTL повідомляють про  12 осіб з важкими травмами та близько 20 людей, що отримали легкі травми. Водночас, телеканал RTBF цитує повідомлення місцевої влади про 4 загиблих, 20 серйозно травмованих і 70 тих, що постраждали.

RTL цитує свого ведучого Фабріса Колінона, який перебував на місці у момент події: "Була група людей, що стояли у черзі, грала музика, і тут з’явився автомобіль, що в’їхав просто у групу людей, набираючи швидкість".

Водії затриманий, про мотиви дій та його особу наразі не повідомляють.

Карнавал у Стрепі-Бракень розпочався у неділю та мав тривати три дні.

Торік водій який в'їхав у натовп на карнавалі в Німеччині, отримав довічне ув'язнення.

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інциденти Бельгія

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