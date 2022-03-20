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На ночном карнавале в Бельгии автомобиль въехал в толпу из 150 человек

Воскресенье, 20 марта 2022, 10:20

Ранним утром в воскресенье в городке Стрепи-Бракень (Strépy-Bracquegnies) в бельгийской Валлонии произошла трагедия во время местного карнавала.

Как сообщает телеканал RTL, автомобиль на высокой скорости въехал в толпу.

Инцидент произошел в 5 утра по местному времени.

Сейчас с места происшествия поступают противоречивые данные о количестве жертв, точно известно о минимуме 4 погибших. Также RTL сообщает о 12 человек с тяжелыми травмами и около 20 человек, получивших легкие травмы. В то же время, телеканал RTBF цитирует сообщения местных властей о 4 погибших, 20 серьезно травмированных и 70 пострадавших.

RTL цитирует своего ведущего Фабриса Колинона, который находился на месте в момент происшествия: "Была группа стоящих в очереди людей играла музыка, и здесь появился автомобиль, въехавший прямо в группу людей, набирая скорость".

Водитель задержан, о мотивах действий и его личности пока не сообщаются.

Карнавал в Стрепи-Бракень начался в воскресенье и должен быть продолжаться три дня.

В прошлом году водитель, въехавший в толпу на карнавале в Германии, получил пожизненное заключение.

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инциденты Бельгия

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