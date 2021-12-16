Водій, який в'їхав у натовп на карнавалі в Німеччині, отримав довічне ув'язнення

Суд німецького міста Кассель виніс вирок про довічне ув’язнення 31-річному чоловіку, який в'їхав на автомобілі у натовп глядачів на карнавальному параді в місті Фольксмарзен у лютому 2020 року.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Суд визнав обвинуваченого винним за 88 пунктами звинувачення у замаху на вбивство. Його також визнали винним у небезпечному водінні.

Суд також постановив, що злочин мав "особливу тяжкість", що в Німеччині означає, що обвинувачений не матиме автоматичного права на розгляд умовно-дострокового звільнення після 15 років, як це зазвичай відбувається з іншими довічними ув’язненнями.

Під час нападу постраждали 88 людей, у тому числі 26 дітей. Деякі травми були критичними. Чоловік відмовився назвати будь-які причини свого вчинку.

Засуджений Моріс П., якому на момент нападу було 29 років, в'їхав на своєму сріблястому "Мерседесі" в натовп на швидкості 50-60 км/год і проїхав близько 42 метрів.

З 88 постраждалих дві жінки отримали такі тяжкі травми, що їм загрожувала смерть протягом кількох тижнів. Близько 150 людей постраждали або були травмовані внаслідок інциденту.

Психіатрична оцінка Моріса П. показала, що він страждає на важкий розлад особистості, який включає нарцистичні, шизофренічні та параноїдальні риси. Проте він не вважався таким, що потребує стаціонарної психіатричної допомоги.

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