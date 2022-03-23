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В уряді Німеччини відреагували на вимогу РФ платити за газ у рублях: "суперечить контракту"

Середа, 23 березня 2022, 21:27

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.

Про це повідомляє Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

"Вимога платити у рублях… - це порушення контрактів. Ми будемо консультуватися з європейськими партнерами про те, якою буде наша реакція", - прокоментував Роберт Габек.

Він зазначив, що ще з грудня почало ставати зрозуміло, що Росія не є надійним партнером, і зараз уряд активно шукає альтернативних постачальників.

Голова комітету закордонних справ Бундестагу Норберт Рьоттген заявив, що цей крок Кремля ставить європейські компанії перед необхідністю обмінювати євро або долари на рублі через центробанк, і це фактично підриває санкції.

Як вже повідомлялося, канцлер Олаф Шольц заявив, що негайно припинити купувати енергоресурси у Росії неможливо, тому що це вдарило би по економіці Німеччини не менше, ніж по Росії. У той же час, зазначив він, уряд працюватиме над тим, щоб позбавлятися залежності від російського газу. Майже половина німців також проти негайного газового ембарго для РФ.  

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.

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Війна з РФ Енергетика Німеччина санкції

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