В Германии отреагировали на требование РФ платить за газ в рублях: "противоречит контракту"

Министр экономики Германии Роберт Габек отметил, что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту.

Об этом сообщает Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

"Требование платить в рублях… – это нарушение контракта. Мы будем консультироваться с европейскими партнерами о том, какой будет наша реакция", – прокомментировал Роберт Габек.

Он отметил, что еще с декабря стало становиться ясно, что Россия не является надежным партнером, и сейчас правительство активно ищет альтернативных поставщиков.

Глава комитета иностранных дел Бундестага Норберт Рёттген заявил, что этот шаг Кремля ставит европейские компании перед необходимостью обменивать евро или доллары на рубли через центробанк, и это фактически подрывает санкции.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.

Как уже сообщалось, канцлер Олаф Шольц заявил, что немедленно прекратить покупать энергоресурсы у России невозможно, потому что это ударило бы по экономике Германии не меньше, чем по России. В то же время, отметил он, правительство будет работать над тем, чтобы избавляться от зависимости от российского газа. Согласно соцопросу, почти половина немцев также выступают против немедленного газового эмбарго для РФ.