Путін доручив приймати оплату за поставлений в Європу газ в рублях

Президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.

Про це повідомило російське державне агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Усі закордонні споживачі повинні мати можливість проведення платежів за російський газ у рублях, заявив президент РФ.

При цьому він сказав, що Росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін за контрактами.

"За останні кілька тижнів, як ви знаєте, низкою західних країн були ухвалені нелегітимні рішення по так званому замороженню російських активів. Цей колективний Захід фактично підвів риску під надійністю своїх валют… Тепер у світі кожен знає, що зобов’язання у доларах та євро можуть бути невиконані", - заявив президент РФ.

Путін сказав, що можливість проведення оплати в російських рублях за поставлений газ у "недружні країни" має бути здійснено в "найкоротші терміни".

Україна та низка інших країн наполягають на забороні імпорту в ЄС енергоресурсів із Росії. Вони стверджують, що президент РФ Володимир Путін фінансує війну за рахунок доходів у кілька сотень мільйонів євро щодня від продажу газу та нафти.

Євросоюз на тлі гострої конфронтації в стосунках з Москвою налаштований упродовж п'яти років позбутися енергетичної залежності від Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів із Росії на фоні війни з Україною.