США озвучили Китаю "червоні лінії" по допомозі РФ

Адміністрація Джо Байдена попередила Пекін про відповідь у випадку допомоги для російського бізнесу, що попав під санкції, допомоги РФ ухилитися від експортного контролю або обробляти заборонені фінансові операції.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, таким чином США намагається утримати Китай від допомоги РФ.

Про це повідомив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван. За його словами, вже незабаром країни Ввеликої сімки" оголосять про єдину відповідь, яка дозволить ереконатися, що Росія не зможе уникнути санкцій Заходу, введених через її вторгнення в Україну - за допомогою Китаю чи будь-якої іншої країни.

Це не стосується Китаю, але це буде стосуватися кожної значної економіки та рішень, які будь-яка з цих економік прийме, щоб спробувати, навмисно й активно, щоб підірвати або послабити санкції, які ми запровадили", -зазначає Салліван.

За його словами, уряд США передав це повідомлення Китаю і тепер "очікує подібного сигналу від Європейського Союзу та окремих європейських країн".

Нагадаємо, 18 березня президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.

А згодом Сполучені Штати заявили, що не зафіксували фактів передачі Китаєм військового обладнання РФ після розмови Джо Байдена з Сі Цзіньпіном.