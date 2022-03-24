США озвучили Китаю "красные линии" по помощи РФ

Администрация Джо Байдена предупредила Пекин об ответе в случае помощи для попавшего под санкции российского бизнеса помощи РФ уклониться от экспортного контроля или обрабатывать запрещенные финансовые операции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, таким образом США пытается удержать Китай от помощи РФ.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. По его словам, уже в скором времени страны "Большой семерки" объявят о едином ответе, который позволит эреконироваться, что Россия не сможет избежать санкций Запада, введенных из-за ее вторжения в Украину - с помощью Китая или любой другой страны.

Это не касается Китая, но это будет касаться каждой значительной экономики и решений, которые любая из этих экономик примет, чтобы попытаться, намеренно и активно, чтобы взорвать или ослабить введенные мы санкции", - отмечает Салливан.

По его словам, правительство США передало это сообщение Китаю и теперь "ожидает подобного сигнала от Европейского Союза и отдельных европейских стран".

Напомним, 18 марта президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

А затем Соединенные Штаты заявили, что не зафиксировали фактов передачи Китаем военного оборудования РФ после разговора Джо Байдена с Си Цзиньпином.