Швейцарія схвалила нові санкції проти Росії, скоординувавшись з ЄС

Швейцарія 25 березня оголосила нові санкції проти РФ згідно з обмеженнями, застосованими за останніми пакетами санкцій Євросоюзу.

Як повідомляє CNN, про це оголосила Федеральна Рада Швейцарії, пише "Європейська правда".

"Рішення від 25 березня означає, що Швейцарія діє узгоджено із заходами, застосованими ЄС 9 і 15 березня у відповідь на триваюче вторгення РФ до України. 16 березня Швейцарія вже схвалила розширений список осіб та юридичних осіб, до яких застосовуватимуться фінансові санкції ЄС", - йдеться у заяві.

Швейцарія заборонила експорт товарів для російського енергетичного сектору та участь у компаніях, що діють у цій сфері, надання їм позик чи інших фінансових ресурсів; заборонила імпорт російського заліза та сталі, у тому числі через посередників, експорт до Росії предметів розкошу та обладнання для морської навігації. У фінансовому секторі заборони стосуються транзакцій з певними держпідприємствами тощо.

У той же час Федеральна Рада вирішила дозволити певні винятки з фінансових санкцій "з гуманітарних міркувань", пов’язані з роботою гуманітарних організацій.

Також Федеральна Рада заявила, що вирішила не наслідувати рішення ЄС про призупинення трансляції продуктів пропагандистських російських телеканалів, зокрема Sputnik іRussia Today.

"Хоча ці медіа помічені за поширенням цілеспрямованої пропаганди та дезінформації РФ, Федеральна Рада вважає, що більш ефективним способом протидії неправдивим і шкідливим наративам є факти, а не заборона поширення", - зазначили у заяві.

Станом на 24 березня обсяги заморожених у Швейцарії активів підсанкційних російських росіян досягли 5,75 млрд швейцарських франків - 6,2 млрд доларів США.