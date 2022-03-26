Посольство Росії у Празі облили штучною кров’ю, та планують ще

У суботу вранці група чеських активістів провели акцію протесту перед посольство Росії у Чехії і отримала запрошення прийти ще – у робочий день.

Фото з цієї акції, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", опублікував портал Seznam Zpravy.

Організатор цього перформансу, Давід Штеффель, не є політиком, натомість є одним з активістів групи Dekomunisti, які прагне оголосити комуністів поза законом у Чехії та час від часу організовує протести з цього приводу.

Кожен з 4 учасників акції прийшов до посольства з 5-літровим відром "штучної крові" - водного розчину, що зовні нагадує кров.

Штеффель пояснив, що акція є символічною, оскільки у організмі дорослої людини є приблизно 5 літрів крові. "Наша акція є відповіддю на вбивство невинних мирних жителів, особливо дітей, жінок та людей похилого віку. Наша "кров" — ніщо в порівнянні з справді пролитою кров’ю через бездушну політику Путіна", - зазначив він.

Те, що для "нападу" на посольство була обрана не стійка фарба, а водний розчин, який легко змивається – є свідомим вибором активістів.

"На відміну від війни, яку Росія веде в Україні, цей протест є ненасильницьким і не завдає жодної майнової шкоди", – пояснив Давід Штеффель.

Seznam Zpravy зазначає, що перфоманс не викликав протесту правоохоронців, закріплених за посольством, і навіть навпаки.

"Що це за героїзм о сьомій ранку поливати сходи? Чому б вам не зробити це в робочий час?", як стверджує ЗМІ, перепитав патрульний співробітник Служби охорони поліції Чехії.

Між тим, Давід Штеффель справді планує повторювати цю акцію. Активісти визначили список з 15 будинків, що належать РФ, а також опублікували рецепт "штучної крові" для того, щоби усі бажаючі могли його застосувати – до нього увійшла вода, какао та харчові барвники (5 частин червоного, одна частина зеленого).

Організатори акції оголосили "кривавий місяць" для майна РФ у Чехії, який розпочався "нападом" на посольство держави-агресора.

Як повідомлялося, Чехія зараз на межі кількості біженців з України, з якою здатна впоратися.

Між тим, у Чехії зібрали вже понад 30 млн доларів на зброю для України.