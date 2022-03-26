Посольство России в Праге облили искусственной кровью и планируют еще

В субботу утром группа чешских активистов провела акцию протеста перед посольством России в Чехии и получила приглашение прийти еще – в рабочий день.

Фото с этой акции, как сообщает корреспондент "Европейской правды", опубликовал портал Seznam Zpravy.

Организатор этого перформанса, Давид Штеффель, не является политиком. Он – один из активистов группы Dekomunisti, которые стремятся объявить коммунистов вне закона в Чехии и время от времени организуют протесты по этому поводу.

Каждый из 4 участников акции пришел в посольство с 5-литровым ведром "искусственной крови" – водного раствора, внешне напоминающего кровь.

Штеффель объяснил, что акция является символической, поскольку в организме взрослого человека примерно 5 литров крови. "Наша акция является ответом на убийство невинных мирных жителей, особенно детей, женщин и пожилых людей. Наша "кровь" — ничто по сравнению с действительно пролитой кровью из-за бездушной политики Путина", - отметил он.

То, что для "нападения" на посольство была выбрана не стойкая краска, а легко смываемый водный раствор – сознательный выбор активистов.

"В отличие от войны, которую Россия ведет в Украине, этот протест ненасильственный и не наносит никакого имущественного ущерба", – пояснил Давид Штеффель.

Seznam Zpravy отмечает, что перформанс не вызвал протеста правоохранителей, закрепленных за посольством, и даже наоборот.

"Что это за героизм в семь утра поливать лестницу? Почему бы вам ни сделать это в рабочее время?", - как утверждает СМИ, переспросил патрульный сотрудник Службы охраны полиции Чехии.

Между тем Давид Штеффель действительно планирует повторять эту акцию. Активисты определили список из 15 принадлежащих РФ домов, а также опубликовали рецепт "искусственной крови" для того, чтобы все желающие могли его применить – в него вошла вода, какао и пищевые красители (5 частей красного, одна часть зеленого).

Организаторы акции объявили "кровавый месяц" для имущества РФ в Чехии, начавшийся "нападением" на посольство государства-агрессора.