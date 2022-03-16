У Чехії зібрали вже понад 30 млн доларів на зброю для України

У рамках запущеної урядом Чехії кампанії збору коштів на допомогу Україні зброєю зібрали вже понад 30 млн доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, цитуючи заяву міністерства оборони Чехії.

З часу появи ініціативи пожертви внесли понад 100 тисяч осіб. Кампанію координує уряд Чехії, гроші надходять до посольства України у Празі.

Кошти спрямовуються на необхідну Україні зброю та обладнання військового призначення - для Збройних сил і територіальної оборони.

Нагадаємо, посольство України в Празі та Міністерство оборони Чеської Республіки, оборонна і безпекова промисловість країни та інші державні установи запустили унікальну систему негайної закупівлі та доставки військової техніки в Україну. Лише за перші п’ять днів у країні зібрали близько $19,5 млн.

Більшу частину грошей одразу використовують на закупівлю необхідного озброєння.

Понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон Тероборони.