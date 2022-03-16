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У Чехії зібрали вже понад 30 млн доларів на зброю для України

Середа, 16 березня 2022, 13:37

У рамках запущеної урядом Чехії кампанії збору коштів на допомогу Україні зброєю зібрали вже понад 30 млн доларів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, цитуючи заяву міністерства оборони Чехії.

З часу появи ініціативи пожертви внесли понад 100 тисяч осіб. Кампанію координує уряд Чехії, гроші надходять до посольства України у Празі.  

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Кошти спрямовуються на необхідну Україні зброю та обладнання військового призначення - для Збройних сил і територіальної оборони.

Нагадаємо, посольство України в Празі та Міністерство оборони Чеської Республіки, оборонна і безпекова промисловість країни та інші державні установи запустили унікальну систему негайної закупівлі та доставки військової техніки в Україну. Лише за перші п’ять днів у країні зібрали близько $19,5 млн.

Більшу частину грошей одразу використовують на закупівлю необхідного озброєння. 

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