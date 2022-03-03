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Війна Путіна проти України змушує США на ходу переглядати оборонну стратегію - ЗМІ

Четвер, 3 березня 2022, 15:34

Вторгнення Росії в Україну змусило Пентагон переробити свої довгострокові оборонні плани. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена відкладає й переглядає свою стратегію національної оборони, що є планом того, як Пентагон відповідатиме на негайні й довгострокові виклики безпеці, оскільки США та їхні союзники намагаються відповісти на вторгнення Росії в Україну та загрозу, яку Москва становить для країн Східної Європи.

У статті зазначають, що, хоча адміністрація продовжуватиме розглядати Китай як свою загрозу №1, люди, знайомі з процесом, кажуть, що криза в Україні означатиме більший акцент на Росії в стратегії.

Остання стратегія національної оборони була опублікована в 2018 році і була одним з найбільш значущих документів Пентагону за останні роки. Це перемістило фокус з воєн на Близькому Сході на "близьких" конкурентів - Китай та Росію. І вплинуло на все, від бюджетів до програм і навчання.

Білий дім і Конгрес вже розглядають збільшення військового фінансування, щоб допомогти протистояти Росії та заспокоїти НАТО, на додаток до збільшення бюджету Пентагону на 25 мільярдів доларів, яке законодавці схвалили на цей фінансовий рік.

Адміністрація попросила 6,4 мільярда доларів для України, 3,5 мільярда з яких підуть у Пентагон на фінансування розгортання додаткових військ у Центральній та Східній Європі. Запит, який також включає майже 3 мільярди доларів на безпеку та гуманітарну допомогу, імовірно, буде включено до пакету фінансування на весь рік.

США окремо схвалили пакет озброєння та обладнання для України на суму 350 мільйонів доларів, який включає протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger. Останніми днями сотні одиниць цієї зброї було доставлено до Польщі для доставки українським силам. Інші європейські країни направили військову допомогу Україні, щоб допомогти відбити російське вторгнення, включаючи великий пакет протиброньових та зенітних озброєнь з Німеччини.

Нагадаємо, на саміті НАТО-2022, запланованому на 29-30 червня у Мадриді, Альянс планує затвердити стратегію на 10 років.

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