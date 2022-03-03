Война Путина против Украины вынуждает США на ходу пересматривать оборонную стратегию - СМИ

Вторжение России в Украину вынудило Пентагон переработать свои долгосрочные оборонные планы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Администрация Байдена откладывает и пересматривает свою стратегию национальной обороны, которая является планом того, как Пентагон будет отвечать на немедленные и долгосрочные вызовы безопасности, поскольку США и их союзники пытаются ответить на вторжение России в Украину и на угрозу, которую Москва представляет для стран Восточной Европы.

В статье отмечают, что хотя администрация будет продолжать рассматривать Китай как свою угрозу №1, люди, знакомые с процессом, говорят, что кризис в Украине будет означать больший акцент на России в стратегии.

Последняя стратегия национальной обороны была опубликована в 2018 году и являлась одним из наиболее значимых документов Пентагона за последние годы. Это переместило фокус с войн на Ближнем Востоке на "близких" конкурентов – Китай и Россию. И оказало влияние на все, от бюджетов до программ и обучения.

Белый дом и Конгресс уже рассматривают увеличение военного финансирования, чтобы помочь противостоять России и успокоить НАТО, в дополнение к увеличению бюджета Пентагона на 25 миллиардов долларов, законодатели одобрили на этот финансовый год.

Администрация попросила 6,4 млрд долларов для Украины, 3,5 млрд из которых пойдут в Пентагон на финансирование развертывания дополнительных войск в Центральной и Восточной Европе. Запрос, который также включает почти 3 миллиарда долларов на безопасность и гуманитарную помощь, предположительно будет включен в пакет финансирования на весь год.

США отдельно одобрили пакет вооружения и оборудования для Украины на сумму 350 миллионов долларов, включающий противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger. В последние дни сотни единиц этого оружия были доставлены в Польшу для доставки украинским силам. Другие европейские страны направили военную помощь Украине, чтобы помочь отразить российское вторжение, включая крупный пакет противоброневых и зенитных вооружений из Германии.

Напомним, на саммите НАТО-2022, запланированном на 29-30 июня в Мадриде, Альянс планирует утвердить стратегию на 10 лет.