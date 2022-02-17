Стефанішина: Україна хоче побачити перспективу членства в НАТО у новій стратегії Альянсу

В українському уряді сподіваються побачити у стратегії НАТО на наступні 10 років перспективу членства України в Альянсі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це під час телемарафону національної єдності заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Готуючись до мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже в червні цього року, Україна поставила дуже просту умову країнам НАТО. Звичайно, ми розуміємо, що членом НАТО в цей день ми не станемо, але, затверджуючи стратегію на наступні 10 років, яким бачить себе НАТО, яким НАТО бачить безпеку, ми хочемо бачити там перспективу членства", - наголосила Стефанішина.

На її думку, якщо у стратегії розвитку Альянсу на наступні 10 років не буде такого формулювання, то це "і будуть ті юридичні гарантії, яких вимагає Росія".

"Тому наша позиція однозначна і тверда. І це змушує тих же міжнародних партнерів бути більш гнучкими у своїх діалогах з Росією, і більш жорсткими у цих діалогах. Тому що є розуміння, що Україна не піде на жодні поступки", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, саміт НАТО-2022 запланований на 29-30 червня у Мадриді.

Рішення червневого саміту 2021 року визнає, що Україна стане членом Альянсу, і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу. Рішення закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

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