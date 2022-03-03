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Байден у четвер оголосить санкції проти російських олігархів і їх родин - Bloomberg

Четвер, 3 березня 2022, 18:07

Президент США Джо Байден у четвер має намір запровадити санкції проти низки російських олігархів та їхніх сімей.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Санкції будуть відповідати заходам, які Європейський Союз ввів 28 лютого.

Санкції ЄС торкнулися прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, мільярдера Алєксєя Мордашова, голови "Роснєфті" Ігоря Сечина, голови наглядової ради "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, голови "Транснафти" Ніколая Токарєва, олігархів Алішера Усманова, Петра Авена, Генадія Тимченка.

Введені санкції вже чинять тиск на російських олігархів.

Зокрема, у Франції вилучили яхту Amore Vero керівника "Роснефти" Ігоря Сєчина.

Роман Абрамович, якого вважають один зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно терміновий продаж не тільки свій клуб Челсі, а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні.

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