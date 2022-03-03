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Байден в четверг объявит санкции против российских олигархов и их семей - Bloomberg

Четверг, 3 марта 2022, 18:07

Президент США Джо Байден в четверг намерен ввести санкции против ряда российских олигархов и их семей.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Санкции будут соответствовать мерам, которые Европейский Союз ввел 28 февраля.

Санкции ЕС коснулись пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, миллиардера Алексея Мордашова, главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, главы "Транснефти" Николая Токарева, олигархов Алишера Усманова, Петра Авена, Геннадия Тимченко.

Введенные санкции уже оказывают давление на российских олигархов.

В частности, во Франции изъяли яхту Amore Vero руководителя "Роснефти" Игоря Сечина.

Роман Абрамович, которого считают один из спонсоров путинского режима, выставил на чрезвычайно срочную продажу не только свой клуб Челси, но также элитную недвижимость, владельцем которой он является в Лондоне.

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