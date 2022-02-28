ЄС оприлюднив новий санкційний список: олігархи, генерали, Скабєєва і Песков

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну. Про це пише "Європейська правда". До списку санкцій додано 26 росіян, зокрема високопосадовців і військових, бізнесменів, пропагандистів. Обмежувальні заходи торкнулися прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, мільярдера Алєксєя Мордашова, голову "Роснєфті" Ігоря Сечина, голову наглядової ради "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, голову "Транснафти" Ніколая Токарєва, олігархів Алішера Усманова, Петра Авена, Генадія Тимченка. Санкції запровадили проти Сергія Пінчука — віцеадмірала, першого заступника головкому Чорноморського флоту РФ, Олексія Авдєєва та Рустама Мурадова — заступників командувача військ Південного військового округу Росії, Андрія Сичового — генерал-лейтенанта, командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Також у списку ведуча кремлівського телеканалу "Росія-1" Ольга Скабеєва та представники російської пропаганди Аркадій Мамонтов, Антон Красовський, Роман Бабаян, Тигран Кеосаян. У списку одна юридична особа – Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості" АТ "СОГАЗ". Читайте також - Пекельний коктейль санкцій: як Захід каратиме економіку РФ

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