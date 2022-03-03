Німецький підрозділ "Північного потоку-2" може бути ліквідований

Німецький підрозділ російського газопроводу "Північний потік — 2" заявив у четвер, що його, ймовірно, буде ліквідовано після того, як уряд Німеччини минулого тижня призупинив сертифікацію проєкту у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"У зв'язку з поточними подіями, зокрема у нашого акціонера Nord Stream 2 AG, компанія Gas for Europe GmbH, ймовірно, буде ліквідована", - йдеться у повідомленні компанії.

Дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG змушена була створити німецький підрозділ, щоб відповідати європейським енергетичним правилам, які вимагають, щоб власники трубопроводів відрізнялися від постачальників газу для забезпечення чесної конкуренції.

Коментарі пролунали через два дні після того, як джерела, знайомі з цим питанням, повідомили, що компанія Nord Stream 2 AG, яка збудувала трубопровід в обхід України для транспортування російського газу до Німеччини, розглядає можливість подання заяви про неплатоспроможність.

Станом на четвер у заяві на сайті Nord Stream 2 AG йдеться про те, що компанія не може підтвердити, що подала заяву про банкрутство.

Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована в Швейцарії та належить російському державному газовому гіганту "Газпром", у 2021 році завершила будівництво "Північного потоку-2", проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, який був покликаний подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

Трубопровід довжиною 1230 км очікував на сертифікацію в Німеччині, яка минулого тижня призупинила цей процес через ескалацію в Україні.