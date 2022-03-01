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Оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство

Вівторок, 1 березня 2022, 21:07

Зареєстрована у Швейцарії компанія Nord Stream 2 AG, яка побудувала газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, почала процедуру банкрутства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю SRF сказала представниця компанії Сільвія Тальманн-Гут. 

За її словами, компанія вимушена була почати процедуру банкрутства та звільнила усіх своїх 106 співробітників у зв’язку із санкціями США.

Вранці 1 березня Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що компанія задумується про банкрутство. Джерела казали, що офіційна процедура може початися цього тижня.

Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована в Швейцарії та належить російському державному газовому гіганту "Газпром", у 2021 році завершила будівництво "Північного потоку-2", проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, який був покликаний подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

Трубопровід довжиною 1230 км очікував на сертифікацію в Німеччині, яка минулого тижня призупинила цей процес через ескалацію в Україні.

23 лютого Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало розпорядження, що дозволяє "згорнути трансакції за участю Nord Stream 2 AG" або "будь-якої організації, в якій Nord Stream 2 AG прямо чи опосередковано володіє 50% або більшою часткою" до 2 березня.

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Війна з РФ санкції Північний потік-2

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