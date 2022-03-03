Немецкое подразделение "Северного потока-2" может быть ликвидировано

Немецкое подразделение российского газопровода "Северный поток-2" заявило в четверг, что, вероятно, будет ликвидировано после того, как правительство Германии на прошлой неделе приостановило сертификацию проекта в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"В связи с текущими событиями, в частности, у нашего акционера Nord Stream 2 AG, компания Gas for Europe GmbH, вероятно, будет ликвидирована", - говорится в сообщении компании.

Дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG вынуждена была создать немецкое подразделение, чтобы соответствовать европейским энергетическим правилам, требующим, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

Комментарии прозвучали через два дня после того, как источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что компания Nord Stream 2 AG, построившая трубопровод в обход Украины для транспортировки российского газа в Германию, рассматривает возможность подачи заявления о неплатежеспособности.

По состоянию на четверг в заявлении на сайте Nord Stream 2 AG говорится, что компания не может подтвердить, что подала заявление о банкротстве.

Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту "Газпром", в 2021 году завершила строительство "Северного потока-2", проекта стоимостью 11 миллиардов долларов, призванного удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

Трубопровод протяженностью 1230 км ожидал сертификацию в Германии, которая на прошлой неделе приостановила этот процесс из-за эскалации в Украине.