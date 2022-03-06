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Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Неділя, 6 березня 2022, 12:22

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Про це Блінкен сказав на пресконференції у Молдові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків, які Польща (може) надати Україні і дивимося, як ми можемо компенсувати, якщо Польща вирішить поставити ці літаки", - сказав Блінкен.

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Держсекретар відмовився називати будь-які терміни досягнення домовленостей, але складав, що ми розглядаємо це "дуже-дуже активно".

Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. 

Україна наполягає, щоб ЄС, США, Канада та Британія запровадити нові санкції проти РФ та негайно надали Україні бойові літаки.

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Війна з РФ Росія Польща

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