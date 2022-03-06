Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Про це Блінкен сказав на пресконференції у Молдові, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків, які Польща (може) надати Україні і дивимося, як ми можемо компенсувати, якщо Польща вирішить поставити ці літаки", - сказав Блінкен.

Держсекретар відмовився називати будь-які терміни досягнення домовленостей, але складав, що ми розглядаємо це "дуже-дуже активно".

Раніше представник Білого дому підтвердив, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.

Україна наполягає, щоб ЄС, США, Канада та Британія запровадити нові санкції проти РФ та негайно надали Україні бойові літаки.