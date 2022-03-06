Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Воскресенье, 6 марта 2022, 12:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы активно рассматриваем сейчас вопросы самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", - сказал Блинкен.

Кулеба призвал Запад к новым санкциям и просит истребители для Украины

Госсекретарь отказался называть какие-либо сроки достижения договоренностей, но заверил, что мы рассматриваем это "очень-очень активно".

Ранее представитель Белого дома подтвердил, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

Украина настаивает, чтобы ЕС, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ и немедленно предоставили Украине боевые самолеты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Россия Польша

Статьи

10 шагов, как завалить путинский режим в энергетике

Не все страны могут полностью отказаться от российской нефти или газа. Однако все страны могут поставить Россию последней в список стран, откуда может поступать импорт (укр.)
6 марта 2022 — DiXi Group

Трибунал не только для Путина: как реально наказать элиту РФ за агрессию против Украины

Кремлевских преступников можно будет судить даже в их отсутствие. Теперь полноценное расследование становится неотвратимым...
5 марта 2022 — Дмитрий Коваль, Михаил Солдатенко , для Европейской правды

"Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во время российской агрессии

Грузия безусловно заслуживает европейской перспективы. Однако если Тбилиси сможет воспользоваться нынешним окном возможностей, то это произойдет не благодаря, а вопреки действующей власти (укр.)
4 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда