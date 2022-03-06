Блинкен прокомментировал переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Молдове, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы активно рассматриваем сейчас вопросы самолетов, которые Польша может предоставить Украине и смотрим, как мы можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отказался называть какие-либо сроки достижения договоренностей, но заверил, что мы рассматриваем это "очень-очень активно".

Ранее представитель Белого дома подтвердил, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

Украина настаивает, чтобы ЕС, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ и немедленно предоставили Украине боевые самолеты.