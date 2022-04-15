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Росія висилає 18 працівників представництва ЄС

П'ятниця, 15 квітня 2022, 18:23

Росія заявила, що у відповідь на дії ЄС оголошує 18 співробітників Представництва ЄС в Росії персонами нон грата.

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії у п’ятницю, пише "Європейська правда".

15 квітня в МЗС Росії викликали главу представництва Європейського союзу в Росії Маркуса Едерера.

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Йому висловили рішучий протест з приводу оголошення 5 квітня персонами нон грата 19 співробітників постійного представництва РФ при Європейському союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

"Як відповідь на недружні дії Євросоюзу 18 співробітників Представництва ЄС в Росії оголошені "persona nоn grata" і повинні будуть покинути територію Російської Федерації найближчим часом", - сказано у заяві МЗС РФ.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 45 польських дипломатів

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