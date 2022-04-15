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Россия высылает 18 работников представительства ЕС

Пятница, 15 апреля 2022, 18:23

Россия заявила, что в ответ на действия ЕС объявляют 18 сотрудников Представительства ЕС в России персонами нон грата.

Об этом сообщила пресс-служба МИД России в пятницу, пишет "Европейская правда".

15 апреля в МИД России вызвали главу представительства Европейского союза в России Маркуса Эдерера.

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Ему выразили решительный протест по поводу оглашения 5 апреля персонами нон грата 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

"Как ответ на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников Представительства ЕС в России объявлены "persona nоn grata" и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", - говорится в заявлении МИД РФ.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 45 польских дипломатов.

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