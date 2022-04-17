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Протести у Швеції – безлад перекинувся на Мальме

Неділя, 17 квітня 2022, 21:17

У Швеції вже третю ніч відбуваються заворушення після протестів проти ультраправої групи, яка спалила примірник Корану і планувала зробити це знову.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, цього разу протести пройшли у Мальме – другому за розмірами місті країни.

Старт новому спалаху насильства  дав антиісламський захід руху "Жорстка лінія", який очолює Расмус Палудан. Зазначимо, що Мальме з усіх шведських міст має найбільший відсоток мусульманського населення.

Щоб не допустити цей захід, підпалили транспортні засоби, а деякі - закидали поліцейських камінням.

Подібні протести тривають у Швеції з 14 квітня. Вони розпочалися у місті  Лінчепінг, де Расмус Палудан  та його прихильники анонсували спалення Корану. Згодом протести перекинулися на  сусіднє місто Норрчепінг.

Наступного дня аналогічні сутички відбулися в Еребру у центральній частині країни, а також у передмісті Стокгольма.  Контрдемонстрація зібрала близько 200 людей. 

Повідомляється, що за результатами цих протестів, щонайменше 16 поліцейських були поранені, а кілька поліцейських автомобілів було знищено.

Глава національної поліції Швеції Андерс Торнберг заявив, що демонстранти виявили байдужість до життя поліцейських, додавши: "Ми вже бачили насильницькі заворушення. Але це щось інше".

Палудан і в попередні роки спричиняв інциденти схожими акціями. У 2020 році його заарештували у Франції та депортували. Ще п’ятьох активістів руху заарештували у Бельгії за звинуваченням у підбурюванні до ненависті. 

На акції у передмістях Стокгольма у 2020 році йому не надали дозвіл з аргументацією, що події становлять серйозні загрози для громадського порядку і безпеки.

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