Протесты в Швеции – противостояния перекинулись на Мальме

В Швеции уже третью ночь проходят беспорядки после протестов против ультраправой группы, которая сожгла экземпляр Корана и планировала сделать это снова.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, на этот раз протесты прошли в Мальме – втором по размеру городе страны.

Старт новой вспышке насилия дал антиисламское мероприятие движению "Жесткая линия", которое возглавляет Расмус Палудан. Отметим, что Мальмё из всех шведских городов имеет самый большой процент мусульманского населения.

Чтобы не допустить это мероприятие, подожгли транспортные средства, а некоторые – забросали полицейских камнями.

Подобные протесты продолжаются в Швеции с 14 апреля. Они начались в городе Линчепинг, где Расмус Палудан и его сторонники анонсировали сожжение Корана. Впоследствии протесты перекинулись на соседний город Норрчепинг.

На следующий день аналогичные стычки произошли в Эребре в центральной части страны, а также в пригороде Стокгольма. Контрдемонстрация собрала около 200 человек.

Сообщается, что по результатам этих протестов по меньшей мере 16 полицейских были ранены, а несколько полицейских автомобилей были уничтожены.

Глава национальной полиции Швеции Андерс Торнберг заявил, что демонстранты проявили безразличие к жизни полицейских, добавив: "Мы уже видели насильственные беспорядки. Но это нечто другое".

Палудан и в предыдущие годы вызывал инциденты схожими акциями. В 2020 году он был арестован во Франции и депортирован. Еще пятеро активистов движения арестовали в Бельгии по обвинению в подстрекательстве к ненависти.

На акции в пригородах Стокгольма в 2020 году ему не было предоставлено разрешение с аргументацией, что события представляют серьезные угрозы для общественного порядка и безопасности.