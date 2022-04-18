Прем’єр Італії не бачить загроз для країни у разі проблем з постачанням російського газу

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі сказав, що італійцям не варто турбуватися щодо наступного опалювального сезону та можливостей промисловості, якщо з поставками природного газу з РФ виникнуть проблеми.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera, відповідаючи на запитання про можливі наслідки санкцій проти Росії.

"У нас гарні позиції. Газ є у сховищах, і у нас буде газ від інших постачальників. Навіть якщо доведеться ухвалювати якісь обмеження, вони будуть м’якими. Тобто, зниження нормативів опалення приміщення на 1-2 градуси і подібне щодо кондиціонерів", - зазначив Маріо Драгі.

Він зауважив, що Європа досі продовжує наповнювати бюджет РФ, купуючи звідти нафту і газ.

Драгі зазначив, що встановлення граничної ціни, за яку будуть готові купувати російський газ - як пропонує Італія - було б варіантом посилення економічних санкцій проти Росії, який водночас зменшив би ціну цих санкцій для самого ЄС.

"Ми більше не хочемо бути залежними від російського газу, тому що економічна залежність не повинна створювати політичної залежності. Для цього потрібно диверсифікувати джерела постачання, шукати нових постачальників. Я щойно був в Алжирі, де Eni (італійська нафтогазова компанія - ред.) підписала контракт про постачання на 9 млрд кубометрів більше газу - на третину більше від того, що ми імпортуємо з Росії. За нами підуть інші країни. Диверсифікація - це можливо і досяжно за відносно короткий час, значно коротший, ніж ми собі уявляли місяць тому", - зазначив прем’єр Італії.

Маріо Драгі також сказав, що вважає за необхідне у нинішніх обставинах допомагати Україні зброєю та схиляється до думки, що зараз розмови з президентом Росії вже не мають сенсу.