Премьер Италии не видит угроз для страны в случае проблем с поставками российского газа

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что итальянцам не стоит беспокоиться по поводу следующего отопительного сезона и возможностей промышленности, если с поставками природного газа из РФ возникнут проблемы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Corriere della Sera, отвечая на вопрос о возможных последствиях санкций против России.

"У нас хорошие позиции. Газ есть в хранилищах, и у нас будет газ от других поставщиков. Даже если придется принимать какие-то ограничения, они будут мягкими. То есть снижение нормативов отопления помещения на 1-2 градуса и подобное в отношении кондиционеров", – отметил Марио Драги.

Он отметил, что Европа до сих пор продолжает наполнять бюджет РФ, покупая оттуда нефть и газ.

Драги отметил, что установление предельной цены, за которую будут готовы покупать российский газ – как предлагает Италия – было бы вариантом ужесточения экономических санкций против России, который в то же время снизил бы цену этих санкций для самого ЕС.

"Мы больше не хотим быть зависимыми от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна создавать политической зависимости. Для этого нужно диверсифицировать источники поставки, искать новых поставщиков. Я только что был в Алжире, где Eni (итальянская нефтегазовая компания. – Ред.) подписала контракт о поставках на 9 млрд кубометров больше газа - на треть больше того, что мы импортируем из России. За нами последуют другие страны. Диверсификация - это возможно и достижимо за относительно короткое время, значительно короче, чем мы себе представляли месяц назад", - отметил премьер Италии.

Марио Драги также сказал, что считает необходимым в нынешних обстоятельствах помогать Украине оружием и склоняется к мнению, что сейчас разговоры с президентом России уже не имеют смысла.