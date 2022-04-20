Байден не знає, чи поїде він в Україну

Президент США Джо Байден заявив, що не впевнений, чи поїде він в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву президент США зробив у Портсмуті, штат Нью-Гемпшир, відповідаючи на запитання журналістів.

"Відповідь така: я не знаю", - відповів Байден, та додав: "Я був в Україні багато разів, але нещодавно там не був".

"Більше того — я єдиний двічі виступав перед Радою", — уточнив він. Зазначимо, що ці виступи відбувалися, коли Байден був віце-президентом США.

Нагадаємо, Нещодавно Байден визнав, що готує візит до України, але джерела уточнили, що йдеться про візит когось з представників його команди.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що чекає на візит президента США Джо Байдена, імовірно до Києва.

Згодом глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що особиста зустріч президентів України і США могла б відкрити шлях до нових поставок зброї.