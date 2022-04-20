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Байден не знает, поедет ли он в Украину

Среда, 20 апреля 2022, 00:36

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, поедет ли он в Украину.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление президент США сделал в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, отвечая на вопросы журналистов.

"Ответ такой: я не знаю", - ответил Байден и добавил: "Я был в Украине много раз, но недавно там не был".

"Более того - я единственный дважды выступал перед Советом", - уточнил он. Эти выступления проходили, когда Байден был вице-президентом США.

Напомним, недавно Байден признал, что готовит визит в Украину, но источники уточнили, что речь идет о визите кого-то из представителей его команды.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ждет визита президента США Джо Байдена, предположительно в Киев.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что личная встреча президентов Украины и США могла бы открыть путь к новым поставкам оружия.

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Байден

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