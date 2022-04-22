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У Німеччині діє група із представників 14 країн, яка координує поставки зброї Україні - NYT

П'ятниця, 22 квітня 2022, 08:54

У німецькому місті Штутгарт діє оперативна група, до якої входять і представники України, яка організовує доставку зброї та боєприпасів українській армії для боротьби з російським вторгненням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The New York Times із посиланням на інформацію двох високопоставлених чиновників Пентагону.

Чиновники розповіли журналістам про зусилля Європейського командування США у Штутгарті перемістити якомога більше зброї з американських запасів до кордону України.

Представники 14 країн, у тому числі України, направили офіцерів зв’язку до оперативної групи в Штутгарті, яка приймає запити від уряду в Києві та організовує доставку зброї та припасів з різних країн, сказав один із чиновників.

Існування оперативної групи під назвою "Європейський центр командного управління Україна" раніше не розголошувалося.

Раніше повідомлялося, що Білий дім найняв генерала у відставці, щоб допомогти скоординувати сотні мільйонів доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати спрямовують до України.

Президент Джо Байден оголосив 21 квітня, що США надсилають Україні додатковий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів, включаючи десятки гаубиць, тактичних безпілотників та 144 000 одиниць боєприпасів.

Нагадаємо, міністри оборони країн Заходу 26 квітня проведуть зустріч у Німеччині, на якій планують обговорити підтримку України для зміцнення її обороноздатності у найближчій та довгостроковій перспективі. 

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