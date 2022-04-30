Лавров побачив "затягування Молдови у НАТО"

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Молдову "затягують у НАТО" і це не на користь її безпеці.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ про те, чи варто Молдові турбуватися через "спецоперацію" Росії проти України.

"Вони мають турбуватися про своє майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало би Молдові безпеки", - сказав Лавров.

Заява Лаврова пролунала на тлі серії терактів у Придністров'ї, які почались після заяв представника армії РФ про плани вийти через південь України до невизнаного регіону, тому що там "дискримінують російськомовне населення".

Читайте також: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна, або дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Президентка Молдови Мая Санду днями визнала, що країна фактично не має боєздатної армії, та що війна в Україні доводить необхідність провести її посилення і модернізацію.

Віцепрем’єр Молдови з реінтеграції Олег Серебрян сказав, що не бачить загрози поширення бойових дій на Молдову.