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Лавров побачив "затягування Молдови у НАТО"

Субота, 30 квітня 2022, 09:06

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що Молдову "затягують у НАТО" і це не на користь її безпеці.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ про те, чи варто Молдові турбуватися через "спецоперацію" Росії проти України.

"Вони мають турбуватися про своє майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало би Молдові безпеки", - сказав Лавров.

Заява Лаврова пролунала на тлі серії терактів у Придністров'ї, які почались після заяв представника армії РФ про плани вийти через південь України до невизнаного регіону, тому що там "дискримінують російськомовне населення".

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Президентка Молдови Мая Санду днями визнала, що країна фактично не має боєздатної армії, та що війна в Україні доводить необхідність провести її посилення і модернізацію. 

Віцепрем’єр Молдови з реінтеграції Олег Серебрян сказав, що не бачить загрози поширення бойових дій на Молдову. 

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Росія Молдова Війна з РФ

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