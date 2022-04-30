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Лавров увидел "затягивание Молдовы в НАТО"

Суббота, 30 апреля 2022, 09:06

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову "затягивают в НАТО" и это не в пользу её безопасности.

Как сообщает российский "Интерфакс", об этом он сказал в ответе на вопрос СМИ о том, стоит ли Молдове беспокоиться из-за "спецоперации" России против Украины.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал Лавров.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне серии терактов в Приднестровье, которые начались после заявлений представителя армии РФ о планах выйти через юг Украины к непризнанному региону, потому что там "дискриминируют русскоязычное население".

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

Президент Молдовы Мая Санду на днях признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии, и что война в Украине доказывает необходимость провести её усиление и модернизацию.

Вицепремьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян сказал, что не видит угрозы распространения боевых действий на Молдову.

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