Лавров увидел "затягивание Молдовы в НАТО"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдову "затягивают в НАТО" и это не в пользу её безопасности.
Как сообщает российский "Интерфакс", об этом он сказал в ответе на вопрос СМИ о том, стоит ли Молдове беспокоиться из-за "спецоперации" России против Украины.
"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал Лавров.
Заявление Лаврова прозвучало на фоне серии терактов в Приднестровье, которые начались после заявлений представителя армии РФ о планах выйти через юг Украины к непризнанному региону, потому что там "дискриминируют русскоязычное население".
Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.
Президент Молдовы Мая Санду на днях признала, что страна фактически не имеет боеспособной армии, и что война в Украине доказывает необходимость провести её усиление и модернизацию.
Вицепремьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян сказал, что не видит угрозы распространения боевых действий на Молдову.