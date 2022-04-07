Прем’єр Польщі розкритикував угорську владу та закликав до нових санкцій проти РФ

Польща закликає ЄС замінити заморозку майна РФ та російських олігархів на конфіскацію.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив у Сеймі.

" Політика умиротворення Росії була політикою боягузтва. Ми повинні відійти від цієї політики",- стверджує він.

Моравецький переконаний, що що Росія використовує в Україні "методи радянської влади", і що поляки добре знають, що це за методи.

"Наше завдання – відновити справедливість. Тому Польща закликає створити Міжнародну комісію з розслідування російських злочинів в Україні… Сьогодні найголовніше – відкрити очі всім (у вчинені РФ злочинаів) , у тому числі і в Європі: Західній та Східній. Особливо в Угорщині. Якщо хтось сьогодні не помічає російських злочинів в Україні, не називає їх по імені, це помилка, і ми повинні якнайшвидше від неї відмовитися",- пропонує Моравецький.

Польський прем’єр висловив вдячність Європейському парламенту, який сьогодні затвердив резолюцію, у якій вимагає повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу.

"Мабуть, вперше маю подякувати Європейському парламенту. Вони визнали те, що ми говорили раніше - що існуючі санкції не діють", - пояснив Моравецький.

Він пропонує доповнити ці санкції конфіскацією майна РФ та російських олігархів, що знаходиться в західних банках.

"Давайте зробимо це разом. Ми повинні переконувати в цьому не Будапешт. Ми повинні переконати Берлін, Брюссель та Лондон зробити це",- додає Моравецький.

Нагадаємо, раніше Матеуш Моравецький гостро розкритикував президента Франції Емануеля Макрона за часті розмови із Владіміром Путіним.

"Пане президенте Макрон, ви скільки раз розмовляли з Путіним, і чого ви досягли? Ми не дискутуємо, не домовляємося зі злочинцями, адже зі злочинцями треба боротися… Ніхто не вів перемовини з Гітлером. А ви би вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", – звернувся до Макрона додав глава уряду Польщі.

Макрон у відповідь назвав таку заяву польського прем’єра "необґрунтованою" і "скандальною".