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Премьер Польши раскритиковал венгерские власти и призвал к новым санкциям против РФ

Четверг, 7 апреля 2022, 22:39

Польша призывает ЕС заменить заморозку имущества РФ и российских олигархов конфискацией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в Сейме.

"Политика умиротворения России была политикой трусости. Мы должны отойти от этой политики",- утверждает он.

Моравецкий убежден, что Россия использует в Украине "методы советской власти" и что поляки хорошо знают, что это за методы.

"Наша задача – восстановить справедливость. Поэтому Польша призывает создать Международную комиссию по расследованию российских преступлений в Украине… Сегодня самое главное – открыть глаза всем (в совершении РФ преступлений), в том числе и в Европе: Западной и Восточной. Особенно кто в Венгрии. Если кто-то. сегодня не замечает российских преступлений в Украине, не называет их по имени, это ошибка, и мы должны как можно быстрее от нее отказаться", - предлагает Моравецкий.

Польский премьер выразил признательность Европейскому парламенту, утвердившему сегодня резолюцию, в которой требует полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа.

"Видимо, впервые я должен поблагодарить Европейский парламент. Они признали то, о чем мы говорили раньше - что существующие санкции не действуют", - пояснил Моравецкий.

Он предлагает дополнить эти санкции конфискацией имущества РФ и находящихся в западных банках российских олигархов.

"Давайте сделаем это вместе. Мы должны убеждать в этом не Будапешт. Мы должны убедить Берлин, Брюссель и Лондон сделать это", - добавляет Моравецкий.

Напомним, ранее Матеуш Моравецкий остро раскритиковал президента Франции Эмануэля Макрона за частые разговоры с Владимиром Путиным.

"Господин президент Макрон, вы сколько раз разговаривали с Путиным, и чего вы достигли? Мы не дискутируем, не договариваемся с преступниками, ведь с преступниками надо бороться… Никто не вел переговоры с Гитлером. А вы бы вели переговоры с Гитлером, со Сталиным с Пол Потом?", – обратился к Макрону, добавил глава правительства Польши.

Макрон в ответ назвал такое заявление польского премьера "необоснованным" и "скандальным".

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Польша санкции Венгрия Война с РФ

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