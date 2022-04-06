Макрон назвав критику його розмов із Путіним втручанням у виборчу компанію

Президент Франції вважає "скандальною" критику від прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, таку заяву Емануель Макрон зробив в ефірі телеканалу TF1.

Нагадаємо, 4 квітня Моравецький гостро розкритикував Макрона за часті розмови із Владіміром Путіним.

"Пане президенте Макрон, ви скільки раз розмовляли з Путіним, і чого ви досягли? Ми не дискутуємо, не домовляємося зі злочинцями, адже зі злочинцями треба боротися… Ніхто не вів перемовини з Гітлером. А ви би вели переговори з Гітлером, зі Сталіним, з Пол Потом?", – звернувся до Макрона додав глава уряду Польщі.

Макрон вважає таку заяву Моравецького "необґрунтованою" і "скандальною".

Більш того – він вважає її втручанням у хід президентських виборів на користь ультраправої кандидатки Марін Ле Пен.

"Ці коментарі є і безпідставними, і скандальними, але вони мене не дивують",- заявив Макрон. Він пояснює їх тим, що Матеуш Моравецький, є представником "крайньої правої партії" , а тому він "втручається у французьку політичну кампанію" на користь Ле Пен.

В якості доказу цього, Макрон згадав, що Морвавецький "кілька разів зустрічав Ле Пен". Очевидно, мова йде про Варшавський саміт лідерів правоконсервативних і євроскептичних партій з 11 країн ЄС, що пройшов у грудні 2021 року. Його організатором була правляча польська партія "Право і справедливість", а лодним із учасників – Марін Ле Пен.

Нагадаємо, за 5 днів до першого туру президентських виборів у Франції Марін Ле Пен вдалося різко скоротити розрив від чинного президента Еммануеля Макрона. У випадку проходження у другий тур, Макрон матиме лише незначну перевагу над Ле Пен – 53% проти 47%.