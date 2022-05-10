РФ використала проти України 10-12 гіперзвукових ракет – Пентагон

Росія застосувала від 10 до 12 одиниць гіперзвукової зброї під час війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник Пентагону.

Він уточнює, що США не мають "ідеального підрахунку" кількості використаної РФ гіперзвукової зброї.

При цьому, він уточнює, що у США наразі немає даних, що для недавніх атак на Одесі використовувалися саме гіперзвукові ракети "Кинджал", як заявляли в Одеської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що першим доведеним випадком використання РФ гіперзвукової зброї став ракетний удар по полігону "Яворів" на Львівщині.

Як тоді заявляли у Пентагоні, таким чином Кремль міг переслідувати дві мети: випробувати таку зброю та передати "вісточку" Заходу про свої можливості.

Втім, згодом аналітики ставили під сумнів використання гіперзвукових рекет проти України. Будь-як, американські чиновники применшували значення використання Росією їхньої гіперзвукової ракети "Кинжал". Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що він не розглядає це як кардинальну зміну гри оголошення росіян про запуск ракети.