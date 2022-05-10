РФ использовала против Украины 10-12 гиперзвуковых ракет – Пентагон

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Он уточняет, что США не имеют "идеального подсчета" количества использованного РФ гиперзвукового оружия.

При этом он уточняет, что в США пока нет данных, что для недавних атак в Одессе использовались именно гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как заявляли в Одесской областной военной администрации.

Напомним, что первым доказанным случаем использования РФ гиперзвукового оружия стал ракетный удар по полигону "Яворов" во Львовской области.

Как тогда заявляли в Пентагоне, таким образом Кремль мог преследовать две цели: опробовать такое оружие и передать "вестню" Западу о своих возможностях.

Впрочем, впоследствии аналитики ставили под сомнение использование гиперзвуковых рэкетов против Украины. Во всяком случае, американские чиновники преуменьшали значение использования Россией их гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Министр обороны Ллойд Остин заявил, что он не рассматривает это как кардинальное изменение игры объявления россиян о запуске ракеты.